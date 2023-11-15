КРИСТИНА ОЗГАН: «ЭНЕРГОСИСТЕМУ АБХАЗИИ НИКТО НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ, КРОМЕ НАС САМИХ»

«Непростая ситуация в энергетике формируется в Абхазии уже не первый год. С 2016 года ежегодно мы вынуждены обеспечивать поставки электроэнергии из России для покрытия дефицита. В период с 2020 года по первый квартал 2023 года уже были осуществлены поставки общей стоимостью порядка 6 млрд рублей. Это были социальные поставки и Республика Абхазия за них не платила», – сказала она.

По информации Кристины Озган, объем потребления электроэнергии за прошедшие месяцы 2023 года на 200 млн кВт/ч меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Данное сокращение потребления само по себе является неплохим результатом, но, к сожалению, далеким от того, к чему стремятся в отрасли. Несмотря на достигнутые результаты, в четвертом квартале текущего года мы вновь столкнулись с дефицитом электроэнергии и в суммарном эквиваленте это будет порядка 900 млн рублей», – уточнила Озган.

С начала ноября 2023 года поставка электроэнергии в Абхазия осуществляется на коммерческой основе. В рамках контракта у ПАО «Интер РАО» закуплено 30 млн кВт/ч суммарной стоимостью в 135 млн рублей. Также сформировано дополнительное соглашение к договору поставки на 50 млн кВт/ч суммарной стоимостью в 200 млн рублей. Окончательная сумма поставки сформируется по итогам актов сверок между ПАО «Интер РАО» и РУП «Черноморэнерго».

«Надо отметить, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить. Процесс переговоров с Российской Федерацией пока не завершен и соответствующие решения будут приняты позже», – сказала вице-премьер.

Относительно энергодефицита в первом квартала 2024 года, Кристина Озган разъяснила: «Часть объема предусмотрена в согласованном плане мероприятий, она также будет социальной. А вопрос поставки дополнительных объемов будет решаться путем переговоров с российской стороной. Самое главное, что нужно отметить, это то, что энергосистему Абхазии никто не будет содержать, кроме нас самих. Мы должны понимать, что электроэнергия – это товар, за который надо платить. Бесконечно решать вопрос только за счет социальной помощи из России не получится».

Уровень воды в Джварском водохранилище стабилен в данный момент. За счет коммерческих поставок сократился объем потребления электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС.

Энергообеспечение республики осуществляется из двух источников: 50% – из ИнгурГЭС и 50% – из Российской Федерации.

«В целях экономии основную часть поставки из Российской Федерации мы осуществляем в ночное время, так как стоимость электроэнергии в ночное время отличается от стоимости в дневное время суток. За счет этого удается избежать кризисов, возникавших в прошлые годы. К началу поставок электроэнергии из России в Абхазию уровень воды в Джварском водохранилище был на отметке 418 метров. На данный момент пройдена отметка 423 метра. К сожалению, погодные условия в текущем году, с точки зрения выработки электроэнергии, неблагоприятные. Уровень притока, по получаемым данным, за август – октябрь текущего года в два-три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, из-за чего переток электроэнергии из России пришлось начать с первых чисел ноября», – отметила Кристина Озган.