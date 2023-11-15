 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН: «ЭНЕРГОСИСТЕМУ АБХАЗИИ НИКТО НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ, КРОМЕ НАС САМИХ»

Новости Среда, 15 ноября 2023 21:29
Оцените материал
(0 голосов)
КРИСТИНА ОЗГАН: «ЭНЕРГОСИСТЕМУ АБХАЗИИ НИКТО НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ, КРОМЕ НАС САМИХ»

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган прокомментировала ситуацию в энергетической отрасли страны.

«Непростая ситуация в энергетике формируется в Абхазии уже не первый год. С 2016 года ежегодно мы вынуждены обеспечивать поставки электроэнергии из России для покрытия дефицита. В период с 2020 года по первый квартал 2023 года уже были осуществлены поставки общей стоимостью порядка 6 млрд рублей. Это были социальные поставки и Республика Абхазия за них не платила», – сказала она.

По информации Кристины Озган, объем потребления электроэнергии за прошедшие месяцы 2023 года на 200 млн кВт/ч меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Данное сокращение потребления само по себе является неплохим результатом, но, к сожалению, далеким от того, к чему стремятся в отрасли. Несмотря на достигнутые результаты, в четвертом квартале текущего года мы вновь столкнулись с дефицитом электроэнергии и в суммарном эквиваленте это будет порядка 900 млн рублей», – уточнила Озган.

С начала ноября 2023 года поставка электроэнергии в Абхазия осуществляется на коммерческой основе. В рамках контракта у ПАО «Интер РАО» закуплено 30 млн кВт/ч суммарной стоимостью в 135 млн рублей. Также сформировано дополнительное соглашение к договору поставки на 50 млн кВт/ч суммарной стоимостью в 200 млн рублей. Окончательная сумма поставки сформируется по итогам актов сверок между ПАО «Интер РАО» и РУП «Черноморэнерго».

«Надо отметить, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить. Процесс переговоров с Российской Федерацией пока не завершен и соответствующие решения будут приняты позже», – сказала вице-премьер.

Относительно энергодефицита в первом квартала 2024 года, Кристина Озган разъяснила: «Часть объема предусмотрена в согласованном плане мероприятий, она также будет социальной. А вопрос поставки дополнительных объемов будет решаться путем переговоров с российской стороной. Самое главное, что нужно отметить, это то, что энергосистему Абхазии никто не будет содержать, кроме нас самих. Мы должны понимать, что электроэнергия – это товар, за который надо платить. Бесконечно решать вопрос только за счет социальной помощи из России не получится».

Уровень воды в Джварском водохранилище стабилен в данный момент. За счет коммерческих поставок сократился объем потребления электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС.

Энергообеспечение республики осуществляется из двух источников: 50% – из ИнгурГЭС и 50% – из Российской Федерации.

«В целях экономии основную часть поставки из Российской Федерации мы осуществляем в ночное время, так как стоимость электроэнергии в ночное время отличается от стоимости в дневное время суток. За счет этого удается избежать кризисов, возникавших в прошлые годы. К началу поставок электроэнергии из России в Абхазию уровень воды в Джварском водохранилище был на отметке 418 метров. На данный момент пройдена отметка 423 метра. К сожалению, погодные условия в текущем году, с точки зрения выработки электроэнергии, неблагоприятные. Уровень притока, по получаемым данным, за август – октябрь текущего года в два-три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, из-за чего переток электроэнергии из России пришлось начать с первых чисел ноября», – отметила Кристина Озган.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 15 ноября 2023 21:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АНАПЕ НА БЕРЕГУ МОРЯ НАШЛИ БУТЫЛКУ С ПОСЛАНИЕМ ИЗ АБХАЗИИ ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.