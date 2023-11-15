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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Новости Среда, 15 ноября 2023 21:41
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел расширенное совещание с участием руководства Администрации президента, правительства, глав городских и районных администраций, руководителей парламентских комитетов и судейского сообщества.

В ходе совещания глава государства сообщил присутствующим о деталях и итогах рабочей поездки в Российскую Федерацию. Также обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности и экономической повестки.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 15 ноября 2023 21:43

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