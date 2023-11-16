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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Четверг, 16 ноября 2023 15:10
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ПРЕСЕЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники УКОН МВД реализовали комплекс разработанных оперативных мероприятий, в результате чего изъяли у жителя с Мархяул Гулрыпшского района наркотическое средство в особо крупном размере.

Мангурсузян Эдварт Сетракович, 1960 г.р., житель того же села, задержан по месту своего проживания. На прилегающей к домовладению территории в сооруженном ангаре сотрудники милиции обнаружили 44 пучка из стеблей серо-зеленого вещества растительного происхождения со специфическим запахом, которые развешаны на балках для сушки. Лисья аналогичного вещества, уже россыпью, содержались в тазах, в том же помещении. Так же, при выходе из недостроенного сооружения под зеленой палаткой, на полу обнаружены стебли аналогичных растений в количестве 290 штук.

Как пояснил гражданин Мангурсузян, данное вещество является растениями конопли, которое он готовил к реализации за пределами Республики Абхазия, в Адлерском районе.

Все обнаруженные растения и сухое вещество сотрудниками УКОН было опечатано и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел, где впоследствии установлена принадлежность изъятого к наркотическому средству каннабис, т. е. марихуана.

При дальнейшем обследовании местности, примерно в 300-ста метрах от жилища, находилась непосредственно плантация растений конопли, где гражданин Мангурсузян осуществил посев и в дальнейшем культивировал запрещенные к возделыванию на территории Абхазии растения.

Все 86 корней растений вида «Конопля Южно-Краснодарская» содержат наркотически активные компоненты и пригодны к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства.

Уже подготовленное к реализации вещество гражданин Мангурсузян хранил в своем автомобиле. При обследовании транспортного средства сотрудники УКОН обнаружили две пластиковые емкости, наполненные аналогичным веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, которое, согласно экспертной справке, так же является наркотическим средством каннабис.

В общей сложности у гражданина Мангурсузян изъято порядка 30 кг наркотического средства и 86 корней растений конопли. Наркофермер привлечен к уголовной ответственности - Эдварту Мангурсузян вменяется незаконное производство, переработка, изготовление и хранение наркотического средства в особо крупном размере с целью сбыта, а так же культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотическое вещество. Последний заключен под стражу. Расследование проводит следственная группа Гулрыпшского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 16 ноября 2023 15:15

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