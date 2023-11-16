С НАЧАЛА 2023 ГОДА В ГУДАУТСКУЮ ЦРБ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО 200 ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ КОВИД-19
Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Гудаутской центральной районной больницы, в частности, готовность медучреждения к зиме.
В ходе выездного совещания главврач ЦРБ Хаджарат Шамба проинформировал министра, что в медучреждении функционируют два дизельных генератора, один из которых резервный.
«Проблем в случае отключения света у нас не должно возникать, оба дизельных генератора работают исправно, техническое обслуживание проводится своевременно», – отметил Шамба.
Глава Минздрава поручил главврачу держать на личном контроле этот вопрос.
«Как и прежде, Минздрав уделяет большое внимание обеспечению наших медучреждений резервными источниками питания электроэнергии. Мы помним, как сложно было прошлой зимой, но, даже в случае отключения электричества, пациенты не должны страдать. Необходимо создать все условия для их комфортного и своевременного лечения», – подчеркнул Бутба.
Хаджарат Шамба проинформировал министра, что с начала года в Гудаутскую больницу обратилось более 10 тысяч человек с различными заболеваниями.
«Что касается гостей республики- туристов, то с начала 2023 г., в приемный покой обратилось 675 человек, а в детское отделение 2350. Медучреждение работало в штатном режиме, без сбоев», – сказал главврач Шамба.
При этом, на сегодняшний день в больнице продолжает функционировать ковидное отделение. На стационарном лечении в отделении находятся 12 человек. Всего с начала года с диагнозом Ковид-19 в ЦРБ обратилось 200 человек.
Хаджарат Шамба проинформировал, что на сегодняшний день все пациенты в случае необходимости могут получить кислородную поддержку. Несколько дней назад резервуары были заполнены новыми запасами кислорода в количестве 5 тонн.
Министр здравоохранения также посетил и Новоафонскую больницу. Эдуард Бутба обсудил с руководством больницы рабочие вопросы и осмотрел недавно отремонтированное приемное отделение.
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