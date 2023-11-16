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Абхазия Информ

ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПО СЛУЧАЮ 35-Й ГОДОВЩИНЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ПАЛЕСТИНЫ

Новости Четверг, 16 ноября 2023 18:09
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ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПО СЛУЧАЮ 35-Й ГОДОВЩИНЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ПАЛЕСТИНЫ

Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению чрезвычайного и полномочного посла Государства Палестина Фади Альзабена принял участие в церемонии по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Палестины и почтения памяти тысяч мучеников палестинского народа.

Церемонию возглавили омбудсмен Венесуэлы Альфредо Руис Ангуло, посол Государства Палестина Фади Альзабен и заместитель министра по делам Азии, Ближнего Востока и Океании Министерства иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Татьяна Пью Морено.

В ходе церемонии Заур Гваджава поблагодарил Посла Фади за приглашение и выразил слова солидарности и поддержки палестинскому народу.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 16 ноября 2023 18:19

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