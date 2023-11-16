ДЖАМБУЛ ЖОРДАНИЯ: «ШКОЛА СТАНИСЛАВСКОГО ОБЪЕДИНЯЕТ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ ВСЕХ НАРОДОВ МИРА»

Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Школа великого русского и советского режиссёра и театрального реформатора Константина Сергеевича Станиславского объединяет творческих людей всех народов мира, сказал актёр и режиссёр государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера, заслуженный артист Республики Абхазия Джамбул Жордания, по итогам VI международного профессионального Международного фестиваля-конкурса чтецов «Добрый сказ».

Джамбул Жордания являлся одним из членов жюри этого конкурса.

Церемония награждения победителей финального этапа фестиваля-конкурса чтецов «Добрый сказ», который проводился среди студентов театральных факультетов ведущих вузов России, Беларуси и стран СНГ, а также молодых актеров театров, прошла в Доме Москвы в Минске.

В конкурсе приняли участие студенты театральных вузов России, Белоруссии и Казахстана, а также профессиональные актёры. Победители финального тура были награждены в киноконцертном зале Дома Москвы в Минске. В рамках фестиваля участники посетили культурные мероприятия и мастер-классы, где им удалось получить практические навыки художественного чтения. Также молодые артисты посетили оперу «Юнона» и «Авось» и совершили экскурсию по Минску.

«Я рад, что мне посчастливилось принять участие в таком серьезном и значительном мероприятии. Это было огромной ответственностью. Такие мероприятия сближают народы по творческой и культурной части. Ведь по сути, мы являемся представителями одного культурного пространства, где школа Станиславского объединяет нас всех. И чтецов, и артистов, и певцов, и танцоров, потому что мы воспитанники этой школы. Это наша постсоветская, именно русская школа, на которой мы все выросли и которую мы продвигаем. Все великие западные актеры ценят эту школу, они изучают ее, берут уроки. А мы имеем счастье быть представителями этой школы», – сказал Джамбул Жордания.

Он выразил слова благодарности Правительству Москвы, Московскому дому соотечественника и Дому Москвы в Сухуме за оказанное доверие быть членом жюри данного конкурса и пожелал всем его участникам творческих успехов.

«Почему-то мне верится, что я увижу их на более высоких ступенях творческого развития и мы обязательно пересечемся с ними на сцене или на экране. В любом случае, я знаю, что этот конкурс был для них очень полезным», – добавил он.

Организаторами мероприятия выступили Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника.