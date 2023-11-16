В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЛИ ЛЕКЦИИ О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Российские эксперты провели в Доме Москвы в Сухуме лекции о современных и эффективных методах реабилитации детей с инвалидностью. Лекции прошли в рамках образовательного проекта «Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью», который реализовывается в Абхазии с 12 по 16 ноября.
Проект подготовлен благотворительным фондом помощи детям-инвалидам «Движение вверх» (город Москва) в партнерстве с центром медицинской реабилитации «Экзарта» (город Нижний Новгород) и Международной академией медицинской реабилитации.
В рамках проекта предусмотрены такие мероприятия, как лекции, мастер-классы и индивидуальные консультации, которые проведут эксперты одного из ведущих центров медицинской реабилитации в России как для медицинского сообщества, так и для родителей детей с инвалидностью.
По завершении проекта в Доме Москвы пройдет пресс-конференция, на которой ведущие эксперты центра медицинской реабилитации «Экзарта» поделятся результатами проведенных мероприятий.
Фонд «Движение вверх» благодарит мобильное приложение Tooba, представительство Россотрудничества в Абхазии, общественную организацию «Русская община «Славянский дом» Гагрского района, детский фонд «Росток», АНО благотворительный центр помощи «Мы вместе» за помощь в реализации проекта в Абхазии.
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