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Абхазия Информ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ВЫЯВЛЕНА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Четверг, 16 ноября 2023 22:47
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ВЫЯВЛЕНА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Очамчырском районе, в с. Елыр, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД, сотрудниками отдела внутренних дел по Очамчырскому району и специалистами Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору на территории заброшенного строения выявлен незаконно действующий объект по добыче криптовалюты.

На момент проведения оперативных мероприятий к единому оператору электросети Черноморэнерго было подключено 43 майнинг-аппарата, общая мощность потребляемой электроэнергии составила 40 кВт/ч.

Оборудование по добыче криптовалюты изъято, в отношении владельца – Цхадая Хаджарата Дмитриевича, жителя г. Очамчыра, составлен протокол в соответствии с ч. 2 ст. 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 16 ноября 2023 22:56

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