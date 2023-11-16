ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ВЫЯВЛЕНА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Очамчырском районе, в с. Елыр, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД, сотрудниками отдела внутренних дел по Очамчырскому району и специалистами Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору на территории заброшенного строения выявлен незаконно действующий объект по добыче криптовалюты.
На момент проведения оперативных мероприятий к единому оператору электросети Черноморэнерго было подключено 43 майнинг-аппарата, общая мощность потребляемой электроэнергии составила 40 кВт/ч.
Оборудование по добыче криптовалюты изъято, в отношении владельца – Цхадая Хаджарата Дмитриевича, жителя г. Очамчыра, составлен протокол в соответствии с ч. 2 ст. 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт МВД.
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