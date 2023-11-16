ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ВЫЯВЛЕНА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Очамчырском районе, в с. Елыр, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД, сотрудниками отдела внутренних дел по Очамчырскому району и специалистами Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору на территории заброшенного строения выявлен незаконно действующий объект по добыче криптовалюты.