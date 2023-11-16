 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Июнь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ МВД Г. СОЧИ

Новости Четверг, 16 ноября 2023 22:53
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ МВД Г. СОЧИ

Сухум. 16 ноября 2023.  Абхазия-Информ. Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут встретился с представителем Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи генерал-майором в отставке Александром Ворошнюком. https://youtu.be/pXkhQFxXHWE

Встреча состоялась при содействии председателя Ассоциации ветеранов органов внутренних дел – участников боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг..  полковника милиции в отставке Аслана Дгебия.

Роберт Киут, приветствуя ветеранов, подчеркнул, что подобные встречи в последнее время стали уже доброй традицией.

Об этом сообщает сайт МВД

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 16 ноября 2023 22:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ВЫЯВЛЕНА В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ СОВЕЩАНИЕ ОПЕРШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ КРИПТОВАЛЮТЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.