МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ МВД Г. СОЧИ
Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут встретился с представителем Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи генерал-майором в отставке Александром Ворошнюком. https://youtu.be/pXkhQFxXHWE
Встреча состоялась при содействии председателя Ассоциации ветеранов органов внутренних дел – участников боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг.. полковника милиции в отставке Аслана Дгебия.
Роберт Киут, приветствуя ветеранов, подчеркнул, что подобные встречи в последнее время стали уже доброй традицией.
Об этом сообщает сайт МВД
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