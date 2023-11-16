СОВЕЩАНИЕ ОПЕРШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Под председательством главы администрации Сухума Беслана Эшба состоялось совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Во исполнение поручения президента Абхазии Аслана Бжания, подобные оперштабы по всей республике усиливают свою работу.

С начала ноября этого года электроэнергия в Абхазию поставляется из России на коммерческой основе. Из республиканского бюджета расходуются многомиллионные суммы, в связи с чем в разы увеличивается контроль за потреблением и расходованием электроэнергии. Речь идет как о незаконной добыче критповалюты, так и о нелегальных подключениях потребителей к электросетям, отметил Беслан Эшба. Он нацелил участников совещания ужесточить работу оперштаба, возобновить совместные рейды по промышленным объектам и частным домовладениям.

«Хочу отметить, что за годы работы нашего оперативного штаба существенно сократились нагрузки на электросети. Будем снова создавать оперативные группы, которые будут выявлять места, где установлено оборудование для производства криптовалюты. Будем усиливать работу», – сказал мэр.

Начальник УВД по городу Сухум Астамур Хагуш отметил, что работа по борьбе с незаконной добычей криптовалюты не прекращалась, сейчас же она продолжится в усиленном режиме.

Как и положено, к рейдам оперштаба привлекаются специалисты из Госстандарта, СУЭСа, сотрудники УВД и районных управ столицы. Мэр подчеркнул, рейды должны быть внезапными и без предварительного оглашения исследуемых районов и объектов.

Начальник «Энергосбыта» доложил, что до конца года количество установленных счётчиков учета потребления электроэнергии приблизится к 13 тысячам. Это количество охватывает более 50 процентов абонентов.

Беслан Эшба к следующему совещанию запросил данные по естественному приросту потребления электроэнергии, чтобы иметь полную картину и понимать, сколько тратится новыми абонентами, которые легально подключились к электросетям. Этот сегмент тоже надо учитывать, заметил он.

Беслан Эшба, отметив, что в прошлые годы, благодаря плодотворной работе оперштаба, удалось в столице снизить расход электроэнергии, подчеркнул, что сейчас требования еще жестче к незаконной добыче криптовалюты. Майнинг-машины не только будут изыматься, но и сразу же утилизироваться.

Об этом сообщает сайт столицы.