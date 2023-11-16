РЕЗО ЗАНТАРИЯ: НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ДЕЙСТВИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В настоящее время одним из проектов, над реализацией которого я работаю, является возрождение Перепадной ГЭС-2, которая является, как и другие перепадные, частью Ингурского энергетического комплекса. В 1993 году, в первый же день окончания войны, я был на этих гидростанциях, все они работали. Сегодня же фактически разрушены и разграблены.

Большую часть своей жизни я посвятил этой отрасли, поэтому не могу равнодушно смотреть на погибающие энергетические объекты. Наверное, о них можно было бы забыть, закрыть глаза на фактический развал в прошлом работоспособных электростанций. Но нарастающий дефицит электроэнергии требует особого отношения к проблеме. Поиски способов возродить гидроэлектростанции, каждая из которой может вырабатывать по 30 МВт, привели меня к выводу, что только проверенный, надежный инвестор способен вернуть их к жизни.

Состояние бюджета, экономики в целом нашего государства не позволит в обозримом будущем восстановить Перепадные ГЭС за счет собственных финансовых ресурсов - объем средств, необходимый для этого, слишком велик.

Как инженер, энергетик, скажу прямо: если сегодня мы не используем этот шанс, отобьем желание инвестора вкладывать деньги в этот проект, то станцию уже не восстановить никогда.

Президент и премьер-министр Республики Абхазия приложили немало усилий, чтобы в результате долгих и непростых переговоров выйти на такие условия, которые в первую очередь устраивают государство и при этом не ущемляют интересов инвестора.

Однако сразу после того, как пресса распространила информацию о том, что Перепадную ГЭС-2 будут восстанавливать силами инвестора, в интернет-пространстве поднялась волна критических комментариев, в которых утверждалось, что электростанцию намерены передать из государственной в частную собственность.

Волна огульной критики, не основанной на фактах, достигла апогея. «Протестанты» даже не поинтересовались, на каких условиях государство готово реанимировать электростанцию, какая экономическая выгода и сроки окупаемости проекта. А сделать это следовало бы прежде, чем давать оценку.

Но для этого необходимо обладать элементарными знаниями об энергетике - ее просто так, с кондачка, не поймешь. Хотя находятся такие, кто готов в лёгкую судить об отрасли, ничего о ней не зная по существу. Все, кто привык судить поверхностно, не изучив вопрос глубоко, - это самые большие вредители энергетической отрасли да и в целом. Рубить любое начинание на корню – это не критика во имя дела, а верный путь к его развалу.

В нестройном хоре протестов против принципиальных договоренностей о восстановлении ГЭС явно слышатся голоса «гениальных кризис-менеджеров» или как их там называют “ученики дикого запада”, благодаря действиям или бездействию которых электростанции и пришли в полный упадок. У меня есть предложение для них.

Сегодня речь идет о Перепадной ГЭС-2 – только ее планируют передать инвестору в аренду, если уже не отбили желания инвестировать проект. Но остались еще и 3-я, и 4-я Перепадные ГЭС. Так пусть пригласят инвестора, уговорят его вложить деньги, предложат взаимовыгодные условия, а мы все посмотрим на результат. Вот тогда можно подвергнуть критике неэффективные, на их взгляд, решения.

А пока у меня к этим господам один вопрос: вы, правда, желаете нашей стране развития и экономического успеха? Я этого не вижу. Если мы такими методами будем рассматривать все вопросы, огульно и бездоказательно критиковать любые действия, то успеха нам всем не видать.

Хочу обратиться к представителям власти. Если обращать внимание на любые критические восклицания, то мы будем топтаться на месте и ни шагу вперед не сделаем. Если власть не возьмет на себя ответственность за свои действия, а также и бездействие, не сумеет объяснить широкой общественности, насколько выгодно то или иное решение, то ничего полезного сделать будет невозможно.

Если каждый руководитель энергопредприятия, ответственный работник министерства, чиновник того или иного ведомства будет действовать, оглядываясь на возможную реакцию сил, которые пытаются помешать развитию нашего общества, то мы успеха ни в чем и никогда не добьемся. Нам необходимо принимать взвешенные, верные и ответственные решения независимо от всего этого.

Не надо бояться действий, не надо бояться ответственности. Бездействие, безответственность – самые главные враги развития государства.

У каждого проекта, у каждого решения есть авторы. За них они будут в ответе – или грамоту, или орден, или ордер.