КРИСТИНА ОЗГАН: ДЛЯ ВЫВОДА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ИЗ КРИЗИСА НЕОБХОДИМЫ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ

Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган прокомментировала на своей странице в Instagram ситуацию с тарифами на электроэнергию и тарифной политикой в Абхазии.

«В 2022 году правительство пошло на очень серьезное, ответственное решение о повышении тарифов на электроэнергию. Обусловлено оно было абсолютно однозначными обстоятельствами – обеспечить возможность энергосистеме республики функционировать», – сказала Озган.

До 1 июля 2022 года тариф на электроэнергию для населения составлял 40 копеек.

«Понятно, что по цене 40 копеек за кВт/ч содержать энергосистему невозможно. Между прочим, до 2022 года этот тариф не повышался в течение 10 лет. Я уже неоднократно говорила, что электроэнергия – это товар. Покажите мне товар, который не стоил бы денег. Любой товар и любая услуга стоят денег, потому что на это тратятся время, силы и финансовые ресурсы. Мы не можем бесконечно держать тарифы на низком уровне. одновременно поддерживая состояние системы и обеспечивая потребности страны в электроэнергии. Это несовместимые вещи», – отметила она.

Министр экономики убеждена в том, что для вывода энергосистемы из кризиса необходимы обоснованные тарифы.

«Это одно из основных условий, которое позволит содержать энергосистему. Но мы не могли пойти на радикальные меры и увеличить тариф в несколько раз в течение одного года. Мы с коллегами из Российской Федерации очень долго вели консультации относительно того, чтобы сохранить возможность поэтапного перехода на новую тарифную политику и не обременить единовременно население таким резким повышением. Мы понимаем, что есть разрывы по заработной плате. по пенсионным выплатам. и для того, чтобы минимизировать удар мы растянули его на пять лет. Экономически обоснованный тариф по ценам 2022 года у нас будет только в 2025 году», – отметила Озган.

Об этом сообщает Апсныпресс.