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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН: НУЖНА ПОЛНОЦЕННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Четверг, 16 ноября 2023 23:24
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КРИСТИНА ОЗГАН: НУЖНА ПОЛНОЦЕННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на своей странице в Instagram прокомментировала ситуацию с учетом потребляемой электроэнергии в Абхазии.

«Тарифная политика эффективна только тогда, когда есть полноценная, правильная система учета. У нас в этом смысле есть серьезные проблемы. Как вы знаете, в 2022 году мы утвердили соответствующую отраслевую программу, по которой идет финансирование из бюджетных средств мероприятий по приобретению и установке приборов учета. Но для того, чтобы охватить весь объем абонентов. надо потратить, с учетом уже реализованных мероприятий, чуть больше миллиарда рублей», – сказала Озган.

По словам вице-премьера, для приобретения необходимого количества приборов учета нужны либо собственные, либо привлеченные средства. Но у Абхазии нет возможности единовременно выделить такую сумму средств.

«Без системы учета тариф все равно будет не эффективным в полной мере. Сейчас валовая выручка, которая формируется в «Черноморэнерго», в два раза выше, чем была, но все равно она минимальная для того, чтоб нормально функционировать», – отметила вице-премьер.

С начала года выручка РУП «Черноморэнерго» составила более 700 млн рублей, а в 2021 и 2020 годах она не дотягивала до 400 млн рублей.

«Валовая выручка, безусловно, будет расти, но учитывая, что параллельно растет потребление, в процентном соотношении она не эффективна. Мы, к сожалению, привыкли, что электроэнергия нам достается даром. И преодолеть это очень сложно, но к этому придется прийти. В ближайшее время ничего не изменится, если мы эти системные вопросы не решим, а решать их все равно придется», – подчеркнула Озган.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 16 ноября 2023 23:32

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