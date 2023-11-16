В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ АГУ

Сухум. 16 ноября 2023. Абхазия-Информ. Студенты 4-х курсов экономического факультета, Абхазского государственного университета посетили Торгово-промышленную палату Абхазии с целью ознакомления с деятельностью этой некоммерческой организации.

Начальники управлений ТПП рассказали студентам о работе своих подразделений и деятельности палаты в целом, в том числе – на международной арене. Были подняты темы поддержки и развития предпринимательства, работы представительств ТПП за рубежом, организации и участия в выставках и конференциях, предоставления информационных и консультационных услуг предпринимателям и др. Гостям также показали созданный палатой фильм и подарили изданный Торгово-промышленной палатой каталог предприятий Абхазии.

Студенты проявили большой интерес к полученной информации, задавали вопросы о работе и задачах палаты.

По окончанию встречи сотрудники ТПП пожелали гостям успехов в учебе и достижения намеченных целей.

На встрече присутствовала куратор студентов Аннета Гамисония.