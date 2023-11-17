АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СТУДЕНТОВ АБХАЗИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ СТУДЕНТОВ

«Дорогие студенты Абхазии!

Примите мои поздравления по случаю Международного дня студентов!

17 ноября 1941 года на международной встрече студентов из стран, боровшихся против фашизма, был учрежден Международный день студентов как символ солидарности и единства.

Происходящие в регионе и в мире события показывают, что сейчас, как и 82 года назад, каждый из нас вновь стоит перед выбором между добром и злом. Убежден, что студенты Абхазии, как и студенчество всего мира, поддерживают универсальные ценности добра, справедливости и прогресса.

Период студенчества – время, когда закладывается фундамент будущего жизненного успеха.

Хочу выразить пожелание, чтобы студенты Абхазии в максимальной степени развивали свои профессиональные и лидерские качества. От вашего сегодняшнего успеха напрямую зависит успех всей Абхазии завтра.

Желаю вам высоких достижений в учебе и научной деятельности, благополучия и крепкого здоровья!»