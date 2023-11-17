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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АГУ

Новости Пятница, 17 ноября 2023 17:18
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АГУ

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания посетил торжественные мероприятия в Абхазском государственном университете по случаю Международного дня студентов. В мероприятиях приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства и парламентарии.

Глава государства поздравил студентов и пожелал им успехов в учебе и научной деятельности.

Ректор университета Алеко Гварамия выразил слова благодарности главе государства за всестороннюю поддержку вуза.

Аслан Бжания также принял участие в церемонии возложения к памятнику сотрудникам и студентам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг..

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 17 ноября 2023 17:22

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