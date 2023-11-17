ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВСЕСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ С НОВЫМИ РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. В МИД России состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям, специального представителя президента Республики Абхазия по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации Льва Квициния с директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Александром Лукашиком. Во встрече также участвовал чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа.