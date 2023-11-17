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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВСЕСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ С НОВЫМИ РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ

Новости Пятница, 17 ноября 2023 17:22
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВСЕСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ С НОВЫМИ РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. В МИД России состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям, специального представителя президента Республики Абхазия по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации Льва Квициния с директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Александром Лукашиком. Во встрече также участвовал чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы установления рабочих контактов, развития всестороннего взаимодействия Абхазии с новыми российскими регионами – Донецкой и Луганской республиками, Херсонской и Запорожской областями.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 17 ноября 2023 17:26

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