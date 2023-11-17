ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Председатель Благотворительного фонда развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив Даур Кове на полях форума подписал соглашение с председателем Фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств» Хансом Йоахимом Фрай и президентом фонда Виктором Ямпольским о сотрудничестве в сфере культуры.

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Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по осуществлению сотрудничества, основываясь на принципах государственной политики в области культуры и образования Российской Федерации и Республики Абхазия.

Стороны в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Абхазия.

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в целях духовно-нравственного просвещения; формирования культурной потребности различных социально возрастных групп населения, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, в целях становления и развития духовной культуры, сохранения традиций, реализации творческих проектов и программ, организации и проведения совместных культурно-массовых мероприятий, конкурсов, праздников, смотров и фестивалей, иных творческих проектов, благотворительная помощь некоммерческим образовательным программам и проектам, направленным на духовное и творческое развитие личности; содействие разработке и реализации некоммерческих проектов и программ в области культуры и образования.

Стороны договорились:

Оказывать услуги по проведению различных мероприятий культурной и просветительской направленности, духовно-нравственного просвещения;

Осуществлять социально-культурное партнёрство;

Деятельность Сторон по данному Соглашению осуществляется в соответствии с предметом, целями и видами их деятельности, определенными в уставных документах;

Любая из Сторон, в пределах своих полномочий и в рамках настоящего Соглашения может осуществлять рекламу другой Стороны при предоставлении необходимых рекламных и иных информационных материалов;

Стороны могут оказывать друг другу все виды организационной и консультационной помощи на взаимосогласованных условиях.