 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Новости Пятница, 17 ноября 2023 17:26
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Санкт-Петербурге проходит Форум объединенных культур.

Председатель Благотворительного фонда развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив Даур Кове на полях форума подписал соглашение с председателем Фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств» Хансом Йоахимом Фрай и президентом фонда Виктором Ямпольским о сотрудничестве в сфере культуры.

***

Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по осуществлению сотрудничества, основываясь на принципах государственной политики в области культуры и образования Российской Федерации и Республики Абхазия.

Стороны в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Абхазия.

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в целях духовно-нравственного просвещения; формирования культурной потребности различных социально возрастных групп населения, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, в целях становления и развития духовной культуры, сохранения традиций, реализации творческих проектов и программ, организации и проведения совместных культурно-массовых мероприятий, конкурсов, праздников, смотров и фестивалей, иных творческих проектов, благотворительная помощь некоммерческим образовательным программам и проектам, направленным на духовное и творческое развитие личности; содействие разработке и реализации некоммерческих проектов и программ в области культуры и образования.

Стороны договорились:

Оказывать услуги по проведению различных мероприятий культурной и просветительской направленности, духовно-нравственного просвещения;

Осуществлять социально-культурное партнёрство;

Деятельность Сторон по данному Соглашению осуществляется в соответствии с предметом, целями и видами их деятельности, определенными в уставных документах;

Любая из Сторон, в пределах своих полномочий и в рамках настоящего Соглашения может осуществлять рекламу другой Стороны при предоставлении необходимых рекламных и иных информационных материалов;

Стороны могут оказывать друг другу все виды организационной и консультационной помощи на взаимосогласованных условиях.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 17 ноября 2023 18:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВСЕСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ С НОВЫМИ РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ ПОЖАР В ГАГРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.