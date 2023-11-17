 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЖАР В ГАГРЕ

Новости Пятница, 17 ноября 2023 18:08
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЖАР В ГАГРЕ

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. Загорелся частный дом по улице Аптечной, в Гагре. Сигнал о возгорании поступил в МЧС Абхазии в 14 часов 03 минуты.

На момент приезда огнеборцев пламя охватило весь дом. Огонь тушили два пожарных расчёта ПСО Гагры.

Благодаря усилиям пожарных удалось избежать перехода пламени на соседние строения. Однако несмотря на старания пожарных дом выгорел полностью. Пострадавших нет.

Прочитано 3 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.