ПОЖАР В ГАГРЕ
Новости Пятница, 17 ноября 2023 18:08
Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. Загорелся частный дом по улице Аптечной, в Гагре. Сигнал о возгорании поступил в МЧС Абхазии в 14 часов 03 минуты.
На момент приезда огнеборцев пламя охватило весь дом. Огонь тушили два пожарных расчёта ПСО Гагры.
Благодаря усилиям пожарных удалось избежать перехода пламени на соседние строения. Однако несмотря на старания пожарных дом выгорел полностью. Пострадавших нет.
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