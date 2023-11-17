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Абхазия Информ

РФ ЭКСПОРТИРОВАЛА В АБХАЗИЮ БЕСПЛАТНО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА 6 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Пятница, 17 ноября 2023 18:34
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РФ ЭКСПОРТИРОВАЛА В АБХАЗИЮ БЕСПЛАТНО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА 6 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. Россия с 2020 по 2023 годы экспортировала в Абхазию электроэнергию на сумму 6 млрд рублей. Поставки электроэнергии из России в Абхазию начались с 2016 года, и с тех пор Россия ежегодно обеспечивает покрытие энергодефицита в регионе.

За период с 2020 года по первый квартал 2023 года общая стоимость поставок составила 6 млрд рублей, и эти поставки были бесплатными для Абхазии.

Однако, согласно заявлению министра экономики Абхазии Кристины Озган, объем потребления электроэнергии в этом году уменьшился по сравнению с прошлым годом.

Республика сталкивается с финансовыми сложностями и должна будет самостоятельно оплачивать покрытие энергодефицита, который может составить около 900 млн рублей.

Президент России Владимир Путин обещал продолжить оказывать помощь Абхазии в области энергоснабжения.

https://www.eprussia.ru/news/base/2023/208288.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 17 ноября 2023 18:38

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