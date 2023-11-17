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Абхазия Информ

ТУРЫ В АБХАЗИЮ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НАХОДЯТСЯ НА ПИКЕ СПРОСА

Новости Пятница, 17 ноября 2023 18:40
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ТУРЫ В АБХАЗИЮ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НАХОДЯТСЯ НА ПИКЕ СПРОСА

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. Российские туроператоры отмечают, что в отелях Абхазии все меньше мест на Новый год. В этом году отмечается рекордный спрос на туры в республику на зимние каникулы. Количество бронирований увеличилось в 3,5 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

Драйверами такого активного спроса стали привлекательные цены и то, что отели там стали работать круглогодично. Уже сейчас практически 90% номеров проданы. И, как отмечают эксперты, отдых в Абхазии зимой будет дешевле, чем в Сочи. Разница в цене может составить от 15 до 30%. Например, по данным туроператоров, новогодний тур в Абхазию с 31 декабря на 5 ночей на двоих в отель 4* с завтраком обойдется примерно в 60 тысяч рублей без учета дороги. 

https://smotrim.ru/article/3658551?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 17 ноября 2023 18:44

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