ВВОЗ РОССИЮ АБХАЗСКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В РОССИЮ УВЕЛИЧИЛСЯ ЗА ГОД В ПОЛТОРА РАЗА

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. Поставки сельскохозяйственной продукции из Абхазии в Россию увеличились в 1,5 раза, в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщается в пресс-службе Краснодарской таможни. Общий объем импорта сельскохозяйственной продукции составляет около 4 тысяч тонн, по сравнению с 2022 годом он увеличится в 1,5 раза. Только мандаринов из республики было ввезено около 3 тысяч тонн.

Ко всему прочему из Абхазии везут фейхоа, лимоны и хурму. Таможенный досмотр в день проходят до 90 грузовых автомобилей, перевозящих сельскохозпродукцию. Пик нагрузки на российско-абхазской границе ожидается к новогодним праздникам.

Как сообщалось ранее, россияне раскупили почти все новогодние туры в Абхазию. Спрос на отдых в соседней республике побил рекорды. По имеющимся данным, бронирований в ноябре стало больше в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Источник: https://sochi-bloknot.ru/news/vvoz-abkhazskoy-selkhozproduktsii-v-rossiyu-uvelich-1670418?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop