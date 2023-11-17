В АБХАЗИИ УЖЕСТОЧИЛИ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ СЕРЫХ МАЙНЕРОВ КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. Из-за энергодефицита электроэнергия в Абхазию поставляется из России на коммерческой основе, на что расходуются многомиллионные суммы из бюджета республики.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба заявил, что власти региона начнут изымать и утилизировать оборудование, задействованное в незаконном майнинге, сообщает официальный сайт администрации города.
По словам Эшба, из-за энергодефицита электроэнергия в Абхазию поставляется из России на коммерческой основе, на что расходуются многомиллионные суммы из бюджета республики. В связи с этим контроль за потреблением энергии должен быть усилен. Глава администрации Сухума поручил проводить внезапные рейды по промышленным объектам и частным домовладениям с целью выявления мест незаконной добычи криптовалют. При этом оборудование будет не только изыматься, но и сразу же утилизироваться.
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