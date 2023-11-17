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Абхазия Информ

В МЕДИАЦЕНТРЕ МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Новости Пятница, 17 ноября 2023 19:05
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В МЕДИАЦЕНТРЕ МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Медиацентре Министерства иностранных дел Абхазии состоялась онлайн-конференция, в которой приняли участие министр иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев, министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада, посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али, полномочный представитель Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике Александр Ватаман и главный редактор московской редакции «Alpha News» (от Республики Армения) Айк Халатян.

Участники конференции обсудили актуальные тенденции деятельности западных НПО и Агентств ООН в странах присутствия, обменялись опытом работы в сфере противодействия деструктивному влиянию указанных международных структур.

Кроме того, спикеры конференции выразили поддержку комплексу мер, разработанному МИД Абхазии для эффективной координации в данной сфере.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 17 ноября 2023 19:09

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