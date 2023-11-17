В МЕДИАЦЕНТРЕ МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Медиацентре Министерства иностранных дел Абхазии состоялась онлайн-конференция, в которой приняли участие министр иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев, министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада, посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али, полномочный представитель Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике Александр Ватаман и главный редактор московской редакции «Alpha News» (от Республики Армения) Айк Халатян.