АБХАЗИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНЫХ НПО

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. После того, как на официальном сайте агентства США по международному развитию USAID (организация при Госдепартаменте, признана нежелательной в РФ) была опубликована информация о том, что в Абхазии реализуются проекты, нацеленные на «противодействие пагубному влиянию Кремля», власти республики решили не ждать дальнейшего развития событий. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба анонсировал запрет на въезд в страну международных неправительственных организаций (НПО), которые рассматривают республику как оккупированную территорию.

«Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты в самое ближайшее время», – отметил министр на онлайн-конференции с участием глав МИД Южной Осетии и Никарагуа Ахсара Джиоева и Дениса Монкады, посла Абхазии в Сирии Мухаммада Али, полпреда Абхазии в Приднестровье Александра Ватамана и главного редактора московской редакции Alpha News (Армения) Айка Халатяна.

Соответствующий указ президента, который направлен, прежде всего, «на купирование попыток вмешательства» во внутренние дела Абхазии, почти готов. Подобное решение более чем оправдано, учитывая, что абхазский проект Госдепа направлен также на «восстановление территориальной целостности Грузии». Более того, заодно с американцами, признал министр, действуют и агентства ООН.

По мнению экспертов, эта проблема назрела очень давно и власти должны проводить более жесткую политику по отношению к иноагентам.

По словам общественного и политического деятеля Темура Надарая, в Абхазии во всю реализуются иностранные проекты, которые затрагивают суверенитет республики и наносят ему вред. И в стране должны четко представлять, что Запад совершенствуется в пропаганде, «прикрываясь красивыми словами о демократии», формирует пятую колонну.

https://segodnia.ru/content/282549?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop