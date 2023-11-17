ДИАНА ПИЛИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СУДА ЕЭС

Диана Пилия выступила с приветственной речью на пленарном заседании, в которой она отметила, что несмотря на интеграционные процессы, каждая страна должна сохранять и развивать свою систему национальных судов и органов конституционного контроля, учитывать свои национальные особенности в организации и исполнении решений, исходя из принципов и ценностей ЕАЭС.

От лица Конституционного суда Республики Абхазия Диана Пилия поблагодарила руководство суда ЕАЭС за приглашение и предоставленную возможность впервые поработать на этой площадке. Она подчеркнула, что являясь наднациональным судебным органом, суд Евразийского экономического союза играет огромную роль в укреплении евразийской интеграции, что и придает особую значимость данному мероприятию.

В ходе конференции обсуждались вопросы и проблемы стоящие на современном этапе перед ЕАЭС: роль суда в формировании правопорядка ЕАЭС, развитие нормотворческой и правоприменительной практики ЕЭК и государств -членов Союза, состояние судебного диалога с национальными судами, основные новеллы и тенденции в практике международных судов, актуальные вопросы применения положений права ЕАЭС и многое другое.

В числе приглашенных участников – представители высших судебных органов, органов конституционного контроля, органов исполнительной власти государств-членов Союза, ученые из ведущих научных учреждений, а также практикующие юристы стран ЕАЭС: Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики, Республики Беларусь.