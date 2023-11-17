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Абхазия Информ

ДИАНА ПИЛИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СУДА ЕЭС

Новости Пятница, 17 ноября 2023 19:58
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ДИАНА ПИЛИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СУДА ЕЭС

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Конституционного суда Диана Пилия приняла участие в работе VI Международной конференции суда Евразийского экономического союза «Влияние практики Суда Союза на формирование правопорядка ЕАЭС».

Республика Абхазия впервые была представлена на площадке Суда Евразийского экономического союза.

Диана Пилия выступила с приветственной речью на пленарном заседании, в которой она отметила, что несмотря на интеграционные процессы, каждая страна должна сохранять и развивать свою систему национальных судов и органов конституционного контроля, учитывать свои национальные особенности в организации и исполнении решений, исходя из принципов и ценностей ЕАЭС.

От лица Конституционного суда Республики Абхазия Диана Пилия поблагодарила руководство суда ЕАЭС за приглашение и предоставленную возможность впервые поработать на этой площадке. Она подчеркнула, что являясь наднациональным судебным органом, суд Евразийского экономического союза играет огромную роль в укреплении евразийской интеграции, что и придает особую значимость данному мероприятию.

В ходе конференции обсуждались вопросы и проблемы стоящие на современном этапе перед ЕАЭС: роль суда в формировании правопорядка ЕАЭС, развитие нормотворческой и правоприменительной практики ЕЭК и государств -членов Союза, состояние судебного диалога с национальными судами, основные новеллы и тенденции в практике международных судов, актуальные вопросы применения положений права ЕАЭС и многое другое.

В числе приглашенных участников – представители высших судебных органов, органов конституционного контроля, органов исполнительной власти государств-членов Союза, ученые из ведущих научных учреждений, а также практикующие юристы стран ЕАЭС: Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики, Республики Беларусь.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 17 ноября 2023 21:15

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