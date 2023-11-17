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В ГОСКОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ И НИКАРАГУА

Новости Пятница, 17 ноября 2023 20:17
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В ГОСКОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ И НИКАРАГУА

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. В целях реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве для дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, а также программы мероприятий на 2023 год между Абхазией и Никарагуа, 16 ноября в Госкомитете по делам молодежи и спорта в режиме онлайн состоялась встреча представителей Абхазии и Никарагуа.

С абхазской стороны в ней приняли участие председатель Госкомитета Таращ Хагба и молодые предприниматели разных сфер деятельности, которых к мероприятию привлекли представители Торгово-промышленной палаты РА.

От никарагуанской стороны участвовали министр по молодежной политике Льюсен Гевара и молодые предприниматели.

«Очень приятно, что мы предпринимаем первые шаги не только в сфере спорта, но и в молодежной политике. Надеюсь, в ближайшее время мы с вами увидимся и у нас будет возможность более детально обсудить совместные планы», – сказал, открывая встречу, Таращ Хагба.

Участники онлайн-встречи рассказали о своих занятиях, поделились историями личного построения бизнеса, а также обсудили пути возможного сотрудничества.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 17 ноября 2023 20:19

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