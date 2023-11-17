БИЗНЕСМЕНОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗНАКОМИЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ АБХАЗИИ

Сухум. 17 ноября 2023. Абхазия-Информ. Союз «Торгово-промышленная палата Вологодской области» в формате провел видео-конференции на тему «Перспективы сотрудничества Вологодской области и Республики Абхазия», с участием представителей бизнеса этого российского региона.

Торгово-промышленную палату Абхазии на мероприятии представляли начальник Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства Лана Киут и начальник Управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы. Также в видео-конференции приняли участие главный врач Республиканской СЭС Алла Беляева и методист Национальной туристической компании «Турист» Арменак Карнецян.

От Вологодской области модератором выступила специалист ТПП Анастасия Григорьева.

С помощью фильма подготовленного ТПП Абхазии, вологжан ознакомили с историей, культурой, традициями, основными достопримечательностями и объектами туризма, а также с экономическим потенциалом и развитием основных отраслей экономики нашей республики.

После просмотра фильма, Лана Киут рассказала об экономических связях Абхазии и России, товарообороте и основных товарных позициях в экспорте и импорте, а также о направления, которые могли бы заинтересовать бизнес обеих сторон. Была представлена информация об инвестиционном потенциале республики, преференциях для инвесторов, налоговой нагрузке, процедуре регистрации предприятий и перемещения товаров через российско-абхазскую границу и др.

Кира Зекир-оглы ответила на интересующие вологодских предпринимателей вопросы о возможностях выхода товаропроизводителей Вологодской области на абхазский рынок.

Встреча носила ознакомительный характер, взаимодействие будет продолжено.

Всем заинтересованным в сотрудничестве представителям бизнеса Вологодской области было предложено направлять свои презентации и коммерческие предложения для поиска партнеров на территории обеих сторон через региональные ТПП.