АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ НЕСТОРА ГАДЛИЯ

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия. Абхазский тайбоксер выступал в составе российской сборной, в весовой категории 48 кг. Чемпионат проходил в Турции, в г. Анталия.

Глава государства поздравил юного спортсмена с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте.

«Ты молодец. Мы рады твоим успехам. Также ты должен учиться хорошо и в школе», – сказал Аслан Бжания, обратив внимание на необходимость целеустремленности, упорства и уверенности в своих силах.

Боксер пообещал президенту учиться хорошо, а также высказал намерение доказывать свое мастерство и в последующих спортивных мероприятиях.

Тренер боксера, президент Федерации тайского бокса, руководитель БК «Георгий Победоносец» Теймураз Гергедава поблагодарил президента за ощутимую поддержку в развитии спорта в республике.

«Это касается не только тайского бокса, но и остальных видов спорта. Мы чувствуем отношение руководства страны к такому важному направлению для развития молодежи – спорту. Спасибо Вам», – сказал он.

На встрече также были затронуты актуальные вопросы развития физической культуры и спорта в республике.

Об этом сообщает пресс-служба президента.