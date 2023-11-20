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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Новости Понедельник, 20 ноября 2023 16:55
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. В поздравлении, в частности, отмечается: 

«Ваше Святейшество!

От имени всех православных христиан Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

В Абхазии Вас чтят как авторитетного духовного лидера христиан православного исповедания. На протяжении долгих лет Вы наставляете паству в здравом учении, избрав путь служения Богу. Освещая души людей Евангельским словом и открывая им свет учения Христа, вы спасаете их от неверия и наставляете на путь милосердия, любви и терпимости.

От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, крепкого здравия, крепости духа и сил многие годы нести служение на благо Святой Православной Церкви».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 20 ноября 2023 17:00

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