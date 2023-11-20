ТПП АБХАЗИИ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОВЕТА АРАБСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава в качестве почетного гостя приняла участие в очередном 58-ом заседании специализированных арабских федераций, действующих в рамках Совета арабского экономического единства. Заседание прошло в столице Египта – Каире.

В нем участвовали: генеральный секретарь Совета арабского экономического единства Мохаммади Ахмеда ан-Нани, генеральный секретарь Лиги арабских государств Сурур Аль-Джарман, представители арабских федераций 19 стран таких как Бахрейн, Сирия, Тунис, Кувейт, Судан, Египет, Ливан, ОАЭ, Иордания, Йемен и др. ‏

Участие президента ТПП прошло в рамках действующего меморандума между Торгово-промышленной палатой Абхазии и Арабской Федерацией семей производителей и традиционных ремесел, подписанного в Сухуме.

Выступая перед участниками заседания под государственным флагом Республики Абхазия, Тамила Мерцхулава подчеркнула, что ТПП уже имеет богатую многолетнюю историю взаимоотношений с арабскими странами, с которыми Абхазию связывают тесные культурно-исторические отношения.

«Сегодня арабские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Абхазия является достаточно привлекательной страной для инвестирования и создает для этого все условия. При этом, государством проводится политика, направленная на международное сотрудничество и интеграцию в мировое экономическое сообщество. .Наша республика открыта для самого широкого делового сотрудничества и заинтересована не только в укреплении налаженных связей, но и обретении новых партнеров», – отметила Тамила Мерцхулава.

Она также напомнила, что представители многочисленной абхазской диаспоры проживают сегодня на территории Сирии, Иордании, Египта, Ливана, Турции и других государств.

На заседании обсуждались различные темы, в том числе совместные проекты по поддержке и развитию Сирии, сотрудничество всех федерации в целях общей интеграции на международной арене, развитие туризма, поддержка ремесленников и др. Кроме того, участники встречи выражали обеспокоенность о судьбе народа Палестины.

После заседания, Тамила Мерцхулава ответила на многочисленные вопросы его участников об Абхазии.