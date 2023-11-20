ОТКРЫТЫЙ АБХАЗСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. При поддержки Государственного комитета по делам молодежи и спорту и МУ Администрации г. Сухум «Управления по делам молодежи и спорта» продолжились традиционные Республиканские детские рейтинговые шахматные соревнования «Алашара – молодые надежды», в которых приняли участие 100 детей.

Среди мальчиков и девочек до 7 лет первое место заняли Квициния Георгий (Сухум) и Гулария Эмили (Гудаута), второе – Ткебучава Давид (Сухум) и Гургулия Александра (Сухум), третье – Бения Нарт (Сухум) и Шамба София (Сухум). Среди юных шахматистов в возрасте до 8 лет первое место заняли Хинтба Глеб (Гудаута) и Агрба Амира (Гудаута), второе – Гаврилов Павел (Сухум) и Бганба Нила (Гагра), третье – Цабрия Даур (Сухум) и Агрба Кира (Гудаута).

Среди игроков в возрасте до 10 лет первое место заняли Жирков Герман (Сухум) и Смыр Мирра (Н.Афон), второе – Топчян Армен (Гулрыпш) и Боджгуа Милена (Гудаута), третье – Адлейба Дамир (Сухум) и Сабуа Марсия (Сухум).

Первое место среди юных шахматистов в возрасте до 16 лет заняли Турков Богдан (Сухум) и Цвейба София (Гудаута), второе – Топчян Армен (Гулрыпш) и Эльшаер София (Сухум), третье - Жирков Герман (Сухум) и Чанба Алекса (Гудаута).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.