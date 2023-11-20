 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Понедельник, 20 ноября 2023 17:13
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в одном из торговых объектов г. Сухум была обнаружена и изъята алкогольная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 20 бутылок.

Также в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в одном из торговых объектов г. Гудаута была обнаружена и изъята табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 9040 штук.

whatsapp-image-2023-08-01-at-13.16.37-1024x769.jpg

 

Все маwhatsapp-image-2023-08-01-at-13.16.37-1024x769.jpegтериалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Понедельник, 20 ноября 2023 17:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКРЫТЫЙ АБХАЗСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «ВОДОКАНАЛ» ЗАМЕНИЛ СТАРЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.