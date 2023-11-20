ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в одном из торговых объектов г. Сухум была обнаружена и изъята алкогольная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 20 бутылок.

Также в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в одном из торговых объектов г. Гудаута была обнаружена и изъята табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 9040 штук.

Все ма териалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.