ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в одном из торговых объектов г. Сухум была обнаружена и изъята алкогольная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 20 бутылок.
Также в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в одном из торговых объектов г. Гудаута была обнаружена и изъята табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 9040 штук.
Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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