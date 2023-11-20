«ВОДОКАНАЛ» ЗАМЕНИЛ СТАРЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум провел работы по подключению нового водопровода на пересечении улиц Лакоба-Калмыкова и Лакоба-Джонуа. Специалисты заменили старые чугунные трубы, которые часто пропускали воду, на пластиковые.

«С водопроводными трубами были проблемы, часто рвались, мы приезжали, ремонтировали. Было принято решение их заменить. Старая труба была гнилая, ржавая, протекала. Сейчас уложили пластиковую трубу, которая, по словам изготовителей, прослужит чуть ли не 120 лет. 110 миллиметровая труба лежит около 100 метров и 63 мм – около 70 метров», – сказал главный инженер «Водоканала» Мираб Анкваб.

Перед укладкой труб была проведена комплексная работа по прокладке ливневок. На данном участке все ремонтно-восстановительные работы проведены при финансовой поддержке Администрации столицы.

«Подвалы многоэтажек затапливало во время дождей. Решили подойти комплексно – ливневая канализация вся готова, решетки готовые лежат. Водопровод заканчиваем, после «Водоканала» к работе приступит «Благоустройство», – сказал Анкваб.

Параллельно «Водоканал» провел работы по подключению нового водопровода на пересечении улиц Ардзинба-Харания. А по улице имама Шамиля проведены работы по устранению утечки воды.

Об этом сообщает сайт столицы.