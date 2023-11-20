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Абхазия Информ

В ПАРКЕ ИМЕНИ ТАРАСА ШАМБА ЗАВЕРШЕНЫ ОСНОВНЫЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Новости Понедельник, 20 ноября 2023 17:17
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В ПАРКЕ ИМЕНИ ТАРАСА ШАМБА ЗАВЕРШЕНЫ ОСНОВНЫЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. В парке побывали президент Абхазии Аслан Бжания и глава Администрации столицы Беслан Эшба. Они приняли работу, проведенную под руководством директора муниципального учреждения «Горстройпроект» Астамура Пипия.

Всего на реконструкцию парка затрачено 17 миллионов 800 тысяч рублей. Площадь парка – 1 гектар 430 метров – 110 метров в ширину и 130 метров в длину. Проведена дренажная система под землей, чтобы на территории не было заболоченных мест. Здесь уложено почти пять тысяч квадратных метров брусчатки. Изготовлены и установлены 58 столбов освещения, также восстановлены и 12 чугунных столбов Индоевропейской телеграфной линии (Индо-Европейский телеграф – телеграфная линия, проложенная в XIX веке между странами Европы и Индией, которая проходила через Германию, Россию, Крым, Кавказ и Персию).

По всему периметру расставлены скамейки. Отреставрировали фонтан в центре парка, он облицован белым кафелем и мозаикой. Клумбы подготовлены к дальнейшему озеленению парка, для этого завезено 1500 м3 плодородной земли.

«На будущий год в планах уложить брусчатку на тротуаре по улице Дбар, выделив там парковочные места для автомобилистов. Сейчас машины паркуют прямо на тротуаре, перегораживая путь пешеходам, или на проезжей части. Также будут дополнительно установлены фонарные столбы по тротуарной части на улице Дбар», – сказал Астамур Пипия.

Он рассказал, что в парке планируют установить карусель, отремонтировать общественный туалет, а в помещении напротив него сделать комнату матери и ребенка.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 20 ноября 2023 17:20

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