В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛИ ПАЛАТУ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Палата интенсивной терапии в отделении кардиологии заработала на базе Государственного учреждения Министерства здравоохранения «Республиканская больница». Потребность в этом критически важном направлении прослеживалась давно. Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой помощи меценатов.

Ежегодно в нашей стране наблюдается рост кардиологических больных. Особенно тенденция получила развитие в постковидный период. Назрела необходимость открытия палаты интенсивной терапии- специального отделения больницы, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают мониторинг, диагностику, лечение и наблюдение медицинского персонала 24 часа в сутки. Было приобретено все необходимое оборудование, обеспечено медикаментозное обеспечение отделения.

Как отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба, ПИТ – это критически важное медицинское подразделение для Республиканской больницы. Теперь высокотехнологические процедуры и неотложная помощь пациентам с заболеваниями сердца здесь оказывается круглосуточно.

С начала работы палаты интенсивной терапии в ней уже успели получить помощь около десяти пациентов.

Об этом сообщает сайт Минздрава.