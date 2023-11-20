В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛИ ПАЛАТУ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Палата интенсивной терапии в отделении кардиологии заработала на базе Государственного учреждения Министерства здравоохранения «Республиканская больница». Потребность в этом критически важном направлении прослеживалась давно. Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой помощи меценатов.
Ежегодно в нашей стране наблюдается рост кардиологических больных. Особенно тенденция получила развитие в постковидный период. Назрела необходимость открытия палаты интенсивной терапии- специального отделения больницы, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают мониторинг, диагностику, лечение и наблюдение медицинского персонала 24 часа в сутки. Было приобретено все необходимое оборудование, обеспечено медикаментозное обеспечение отделения.
Как отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба, ПИТ – это критически важное медицинское подразделение для Республиканской больницы. Теперь высокотехнологические процедуры и неотложная помощь пациентам с заболеваниями сердца здесь оказывается круглосуточно.
С начала работы палаты интенсивной терапии в ней уже успели получить помощь около десяти пациентов.
Об этом сообщает сайт Минздрава.
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