Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Контрольная палата начала проверку Министерства обороны Абхазии. Проверка проводится в соответствии с годовым планом работы на 2023 год​ и касается вопросов​ целевого и эффективного использования​ выделенных бюджетных средств, полноты формирования, учета и своевременности перечисления администрируемых видов доходов в республиканский бюджет, использования государственной собственности.

В ходе недавнего заседания коллегии Контрольной палаты были утверждены отчеты по результатам проверки целевого и эффективного использования выделенных бюджетных и полученных внебюджетных средств на содержание Министерства культуры и Министерства иностранных дел.

С отчетами по результатам проверок можно ознакомиться на сайте Контрольной палаты Абхазии.