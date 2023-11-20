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Абхазия Информ

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 20 ноября 2023 17:25
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КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Контрольная палата начала проверку Министерства обороны Абхазии. Проверка проводится в соответствии с годовым планом работы на 2023 год​ и касается вопросов​ целевого и эффективного использования​ выделенных бюджетных средств, полноты формирования, учета и своевременности перечисления администрируемых видов доходов в республиканский бюджет, использования государственной собственности.

В ходе недавнего заседания коллегии Контрольной палаты были утверждены отчеты по результатам проверки целевого и эффективного использования выделенных бюджетных и полученных внебюджетных средств на содержание Министерства культуры и Министерства иностранных дел.

С отчетами по результатам проверок можно ознакомиться на сайте Контрольной палаты Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 20 ноября 2023 17:27

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