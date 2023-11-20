КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ
Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Контрольная палата начала проверку Министерства обороны Абхазии. Проверка проводится в соответствии с годовым планом работы на 2023 год и касается вопросов целевого и эффективного использования выделенных бюджетных средств, полноты формирования, учета и своевременности перечисления администрируемых видов доходов в республиканский бюджет, использования государственной собственности.
В ходе недавнего заседания коллегии Контрольной палаты были утверждены отчеты по результатам проверки целевого и эффективного использования выделенных бюджетных и полученных внебюджетных средств на содержание Министерства культуры и Министерства иностранных дел.
С отчетами по результатам проверок можно ознакомиться на сайте Контрольной палаты Абхазии.
Последнее от Super User
- ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ИНОСТРАННЫХ НПО И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКЕ «LIBCOM-2023»
- ЗА НЕДЕЛЮ СОТРУДНИКАМ УГАИ МВД ВЫЯВЛЕНО1581 НАРУШЕНИЕ ПДД
- В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛИ ПАЛАТУ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
- В ПАРКЕ ИМЕНИ ТАРАСА ШАМБА ЗАВЕРШЕНЫ ОСНОВНЫЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ