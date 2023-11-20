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Абхазия Информ

ЗА НЕДЕЛЮ СОТРУДНИКАМ УГАИ МВД ВЫЯВЛЕНО1581 НАРУШЕНИЕ ПДД

Новости Понедельник, 20 ноября 2023 17:27
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ЗА НЕДЕЛЮ СОТРУДНИКАМ УГАИ МВД ВЫЯВЛЕНО1581 НАРУШЕНИЕ ПДД

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю и праздничные дня сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1581 нарушение правил дорожного движения, из которых 130 – нарушение норм тонирования автостекол. 62 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 20 ноября 2023 17:28

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