ЗА НЕДЕЛЮ СОТРУДНИКАМ УГАИ МВД ВЫЯВЛЕНО1581 НАРУШЕНИЕ ПДД

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю и праздничные дня сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1581 нарушение правил дорожного движения, из которых 130 – нарушение норм тонирования автостекол. 62 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.