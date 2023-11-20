ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКЕ «LIBCOM-2023»

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. В г. Суздале, Владимирской области с 19 по 24 ноября 2023 г. проходит XXVII Международная конференция и выставка «LIBCOM-2023»: «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». В ней принимают участие директор Национальной библиотеки Абхазии им. И. Г. Папаскир Чолария Борис, сотрудники библиотеки Агума Элеонора и Гергия Светлана.

Организаторы:

– Государственная публичная научно-техническая библиотека России;

– Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий;

– Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего».

На конференции будут обсуждаться состояние и перспективы развития современных информационных, компьютерных и интернет-технологий в библиотечной практике, федеральные проекты и программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации, инновации в современных образовательных технологиях, правовые аспекты деятельности библиотек и производителей информации, электронные библиотеки и электронные информационные ресурсы и ряд других направлений.

Основная программа конференции будет основана на заказных и базовых докладах, специализированных семинарах, мастер-классах и дискуссионных группах.

Конференцию будет сопровождать специализированная выставка по следующим тематическим направлениям: современные компьютерные и интернет-технологии в информационном и библиотечном деле, электронная информация и электронные ресурсы, издательская продукция, библиотечное оборудование и материалы, образовательные технологии, в том числе для школ, другие смежные направления.