ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ИНОСТРАННЫХ НПО И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

В тексте Указа, в частности, сказано:

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Аслан Бжания подписал Указ о внесении изменений в Указ президента Республики Абхазия «О некоторых мерах по реализации программ иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия».

«1. Внести во Временное положение о порядке реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия, утвержденное Указом Президента Республики Абхазия от 04 мая 2019 года № 108 следующие изменения:

1) в пункте 2.2.

абзац третий после слов «перечня реализуемых мероприятий» дополнить словами «,с указанием наименований некоммерческих организаций, зарегистрированных в Республике Абхазия (планируемых привлекать для реализаций соответствующих мероприятий программы (проекта),»;

2) абзац второй пункта 3.1. после слов «этапов реализации» дополнить словами «, с указанием каждого реализуемого мероприятия, объема его финансирования и наименования соответствующей некоммерческой организации, зарегистрированной в Республике Абхазия (в случае, если планируется привлекать соответствующую некоммерческую организацию для реализации мероприятий программы (проекта));»;

3) дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания:

«3.1.1 Иностранная неправительственная или международная организация, планирующая привлечь некоммерческие организации, зарегистрированные в Республике Абхазия, для реализации мероприятий в рамках соответствующей программы (проекта) прилагает к программе (проекту), представляемой в Министерство иностранных дел Республики Абхазия, документы, содержащие:

– информацию о регистрации и постановке на налоговый учет некоммерческой организации;

– согласованный сторонами порядок реализации соответствующего мероприятия (в том числе проекты планируемых к подписанию договоров);

– объем финансирования в рамках реализации соответствующего мероприятия программы (проекта)».

4) пункт 3.6. после слов «размеров и источников финансирования,» дополнить словами «, перечня реализуемых мероприятий, а также привлечение (изменение планируемых к привлечению ранее) некоммерческих организаций, зарегистрированных в Республике Абхазия, для реализации мероприятий»;

5) в пункте 4.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Промежуточные отчеты о ходе реализации программы (проекта) представляются за каждый календарный квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом вне зависимости от даты начала реализации программы (проекта)».

2. Настоящий Указ вступает в силу с даты подписания.

3. Установить, что с даты вступления в силу настоящего Указа иностранные неправительственные и международные организации, реализующие на территории Республики Абхазия программы (проекты), согласованные с Министерством иностранных дел Республики Абхазия, обязаны также согласовывать в установленном порядке изменения в программу (проект) в части привлечения некоммерческих организаций, зарегистрированных в Республике Абхазия, для реализации соответствующих мероприятий программ (проектов)».

Документ подписан сегодня, 20 ноября 2023 г.