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Абхазия Информ

ЮНЫЕ БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ И ПРИЗЕРАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Понедельник, 20 ноября 2023 22:40
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ЮНЫЕ БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ И ПРИЗЕРАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Межрегиональные соревнования по вольной борьбе «Вольники Кавказа» прошли в г. Ставрополе. В них приняли участие около 250 спортсменов из Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Крым, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесской Республики.

По итогам соревнований, Капба Владлен стал чемпионом турнира, а также был награжден кубком «За лучшую технику».

Серебро турнира у Мулахасан-оглы Тамерлана в вес/к 22кг и Джопуа Дениса в вес/к 54 кг.

И на 3-м месте – Гублия Данат в вес/к 46 кг, Зантария Денис в вес/к 22 кг, Цкуа Ален в вес/к 42 кг, Хаджимба Аляс в вес/к 46 кг.

Мулахасан-оглы Тамерлан и Зантария Денис также награждены грамотами за «Волю к Победе».

Тренируют спортсменов: Цвижба Ахра, Джопуа Тимур, Бороловец Виктор и Кецба Алмас.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 20 ноября 2023 22:45

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