ЮНЫЕ БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ И ПРИЗЕРАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. Межрегиональные соревнования по вольной борьбе «Вольники Кавказа» прошли в г. Ставрополе. В них приняли участие около 250 спортсменов из Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Крым, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесской Республики.
По итогам соревнований, Капба Владлен стал чемпионом турнира, а также был награжден кубком «За лучшую технику».
Серебро турнира у Мулахасан-оглы Тамерлана в вес/к 22кг и Джопуа Дениса в вес/к 54 кг.
И на 3-м месте – Гублия Данат в вес/к 46 кг, Зантария Денис в вес/к 22 кг, Цкуа Ален в вес/к 42 кг, Хаджимба Аляс в вес/к 46 кг.
Мулахасан-оглы Тамерлан и Зантария Денис также награждены грамотами за «Волю к Победе».
Тренируют спортсменов: Цвижба Ахра, Джопуа Тимур, Бороловец Виктор и Кецба Алмас.
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