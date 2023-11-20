АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ АГУ

Глава государства поблагодарил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, всех присутствующих в зале за теплый прием. При этом он особо отметил весомый вклад людей, сыгравших ключевую роль в становлении и развитии главного университета страны.

Аслан Бжания обратил внимание, что доля выпускников АГУ среди сотрудников и руководителей государственной власти республики составляет более 70%. При этом он выразил уверенность, что многие из присутствующих учащихся придут работать в государственные органы и уже от их уровня подготовленности будет зависеть качество управления государством.

В ходе общения с учащимися глава государства призвал студентов к откровенному разговору, в котором были затронуты актуальные проблемы.

Одним из волнующих вопросов стала тема трудоустройства молодых специалистов по окончании АГУ и других вузов. Президент признал наличие проблем в этой сфере.

«Абхазский университет ежегодно оканчивают более 500 специалистов, которых государство не способно трудоустроить. Нужны реформы в данном направлении: привлечение инвестиций, создание новых предприятий, соответственно, рабочих мест. Бояться инвестиций не стоит, потому что любые финансовые ресурсы работают по правилам той страны, в которую они приходят», – отметил президент.

Председатель союза студентов интересовался вопросом создания президентских грантов для реализации молодежных проектов, апеллируя к возможности упрощения процедуры трудоустройства и раскрытию потенциала специалиста. Президент принял предложение, сказав, что оно обязательно будет предусмотрено и реализовано в бюджете 2025 года.

Представитель педагогического факультета обратился с просьбой в решении затянувшейся на весь послевоенный период проблемы – отсутствия ремонта спортзала университета.

Аслан Бжания подчеркнул особую важность спортивного воспитания молодежи. «В 2024 году мы предусмотрели в бюджете ремонт спортивных залов во всех школах Абхазии, что касается АГУ, то в бюджете 2025 года мы непременно учтем этот пункт», - сказал глава государства и пообещал студентам начать ремонтно-восстановительные работы уже в 2025 году.

Далее президент привел в пример реконструкцию спортивного комплекса в Гагре, который в 2025 году планируется сдать в эксплуатацию. На данный объект инвестором было выделено 197 млн руб.

Студентов также интересовали перспективы развития восточной Абхазии. Несмотря на наличие проблем, президент отметил, что уже существует положительная динамика.

«Хочу обратить внимание, что дорога и освещение в этом направлении произведены по современным стандартам. Строится объект курортного назначения в с. Кындыг, дорога к Ткуарчалскому водопаду будет восстановлена в 2024 г. Также ведутся ремонтные работы на ж/д вокзалах страны: подходит к завершению реставрация Гудаутского вокзала; до начала лета будет восстановлен Сухумский вокзал, а в 2025 г. и ж/д вокзал в Очамчыре. Мы планируем «запустить» электричку «Ласточка» из Сочи до Очамчыры, что значительно разгрузит дорогу и будет способствовать пополнению бюджета и расширению туристического потенциала в восточной части страны. Начата работа по восстановлению международного аэропорта имени В.Г.Ардзинба в Сухуме», – сообщил президент.

Также Аслан Бжания отметил, что на сегодняшний день в селе Кахуара Ткуарчалского района успешно функционируют фермерские хозяйства по выращиванию цитрусовых и голубики.

«Процессы идут, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», – подытожил он.

В ходе беседы были даны ответы и на другие вопросы, в том числе тема о правовом статусе апарт-отелей.

«Закон об апартаментах будет регулировать данный вид деятельности на наших условиях, в соответствии с нашим законодательством. Инвестиции в этом направлении должны работать исключительно в интересах страны», – заверил президент.

В завершение встречи глава государства озвучил целесообразность создания студенческой платформы для обсуждения актуальных для страны вопросов. По его мнению, это позволит наладить коммуникацию и обратить внимание на молодых специалистов.

Ректор университета Алеко Гварамия, в свою очередь, поблагодарил Аслана Бжания за всестороннюю поддержку вуза и выразил надежду, что подобные встречи будут носить систематический характер.

Об этом сообщает сайт президента.