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Абхазия Информ

ТУРОВ В АБХАЗИЮ НА НОВЫЙ ГОД ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ

Новости Понедельник, 20 ноября 2023 22:53
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ТУРОВ В АБХАЗИЮ НА НОВЫЙ ГОД ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ

Сухум. 20 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии зафиксировали аномалию: как уверяют туроператоры, такого ажиотажного спроса на это новогоднее направлении никогда не было. Туров на Новый год в востребованные отели Абхазии уже почти не осталось. Об этом игроки рынка рассказали для АТОР.

Основной причиной спроса считают привлекательные цены и рост числа отелей, работающих в новогодние праздники. Цены туроператоры также представили.

Как заявили в «Интуристе», количество бронирований на новогодний период увеличилось в 3,5 раза в сравнении с ноябрем 2022 года. Эксперты добавляют, что осенью туристы стремятся «побыстрее забронировать новогодние и рождественские заезды в Абхазию пока еще есть места в популярных и качественных отелях». О схожем тренде рассказали и другие туроператоры – причем по данным «Русского Экспресса» бронируются даже те отели, что ранее не пользовались особым спросом или были востребованы только непосредственно перед праздниками.

Представители туроператора «Алеан» в числе причин активного спроса на новогодние туры в Абхазию как раз назвали привлекательные цены, а также увеличение количества отелей в Абхазии, работающих круглогодично с предоставлением питания. При этом эксперты туроператора подчеркнули, что традиционно всплеск новогодних продаж по Абхазии приходился на конец ноября-начало декабря. Но в этом году с учетом текущей динамики бронирований и уже высокой загрузки отелей в декабре уже может быть дефицит мест.

В «Русском экспрессе» добавили, что от 70 до 90% номерного фонда в объектах высокого уровня Абхазии на Новый год уже продано. Есть и приостановка продаж на отдельные категории номеров в других отелей в пиковые новогодние даты (31 декабря – 2 января).

«В Абхазии есть гостиницы, которые уже практически продали все номера на Новый год. Такого не было никогда. И это при том, что все лето по направлению было сокращение глубины продаж», – добавили в FUN&SUN.

В числе отелей, где ощутим дефицит, эксперты перечислили Amra Park-Hotel & Spa, Amza Park-Hotel, Alex Resort & Spa Hotel, пансионат «Кавказ», Дом отдыха им. Челюскинцев, пансионат «Литфонд», пансионат «Нарт», санаторий «Самшитовая роща».

Что касается привлекательных цен, то разница в цене на отели сопоставимых категорий с «соседним» Сочи достигает от 15 до 30% на новогодние заезды может составлять от 15 до 30%. Новогодний тур в Абхазию с захватом 31 декабря на 5 ночей на двоих в отель 4* с питанием «завтрак» обойдется в 50-60 тыс. руб. на двоих без учета дороги. При этом авиабилеты до Сочи недешёвы: билеты с вылетом из Москвы с вылетами 29-30 декабря и возвращением 3-4 января стоят 60-64 тыс. руб. на двоих. И того новогодний тур в Абхазию с проживанием в отеле 4* (завтраки) и прямым авиаперелетом обойдется в 110-120 тыс. руб. на двоих.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 20 ноября 2023 22:55

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