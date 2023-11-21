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Абхазия Информ

В АГУ ПРОХОДЯТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Новости Вторник, 21 ноября 2023 17:18
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В АГУ ПРОХОДЯТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. В АГУ состоялось открытие курсов повышения квалификации для учителей абхазского языка и литературы и абхазского языка в неабхазской школе. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете и продлятся до 1 декабря.

На двухнедельных курсах лекции будут читать преподаватели университета и приглашенные специалисты. Они проведут лекции, семинары, тренинги, мастер-классы. Для слушателей курсов также предусмотрена культурно-образовательная программа.

В курсах принимают участие учителя общеобразовательных школ Галского, Ткуарчалского, Очамчирского и Гулрыпшского районов.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 21 ноября 2023 17:21

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