В АГУ ПРОХОДЯТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. В АГУ состоялось открытие курсов повышения квалификации для учителей абхазского языка и литературы и абхазского языка в неабхазской школе. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете и продлятся до 1 декабря.
На двухнедельных курсах лекции будут читать преподаватели университета и приглашенные специалисты. Они проведут лекции, семинары, тренинги, мастер-классы. Для слушателей курсов также предусмотрена культурно-образовательная программа.
В курсах принимают участие учителя общеобразовательных школ Галского, Ткуарчалского, Очамчирского и Гулрыпшского районов.
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