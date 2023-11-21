В АГУ ПРОХОДЯТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. В АГУ состоялось открытие курсов повышения квалификации для учителей абхазского языка и литературы и абхазского языка в неабхазской школе. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете и продлятся до 1 декабря.