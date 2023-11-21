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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗАДЕРЖАН С НАРКОТИКАМИ

Новости Вторник, 21 ноября 2023 17:21
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ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗАДЕРЖАН С НАРКОТИКАМИ

Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД в г. Сухум задержан житель республики Таджикистан Бобоназаров Шухрат Комилович, 2000 г.р. В установленном законом порядке последний был подвергнут процедуре личного досмотра, в результате чего сотрудниками милиции изъят белый полиэтиленовый пакет с заизолированными свертками черного цвета в количестве 17 штук, в которых содержалось вещество, состоящее из светлых порошкообразных частиц и кристаллов разного размера.

Как пояснил задержанный он приехал в Абхазию с целью распространения наркотического средства, за что получал денежное вознаграждение.

В ходе обследования участков местности по ул. Чанба в присутствии граждан, приглушенных в качестве понятых, сотрудниками УКОН обнаружено еще 8 уже готовых к реализации свёртков с наркотическим средством, которые не успели дойти до адресата.

В общей сложности у задержанного изъято порядка 15 граммов сильнодействующего наркотического средства «метадон», что является особо крупным размером.

Гражданину Бобоназарову вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, последний заключен под стражу, уголовное дело расследует следственный отдел УВД по г. Сухум.

Сотрудниками УКОН разработан и реализован комплекс мероприятий, направленный на установление иных участников преступных деяний, задержание которых проведено уже в Гагрском районе совместно с СОБР МВД. Информация о ходе оперативно-розыскных и следственно-оперативных мероприятий по данному факту будет предоставлена в ближайшем выпуске оперативной сводки министерства внутренних дел.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 21 ноября 2023 17:24

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