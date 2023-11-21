ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ ОБСУДИЛИ В МИНЗДРАВЕ АБХАЗИИ

Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутба провел рабочую встречу с директором КБФ «Ашана» Мактиной Джинджолия и врачом психиатром высшей квалификационной категории, детским и подростковым врачом-психиатром, сотрудником кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО Ростовского государственного медицинского университета Минздрава России Оксаной Мельниковой.

Во встрече также приняла участие врач-психиатр Гванца Мачавариани.

В рамках проекта, организованного КБФ «Ашана» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия Оксана Мельникова в течение двух недель будет проводить приём детей. Акция пройдет во всех районах, осмотр врача будет проводиться бесплатно и конфиденциально.

Эдуард Бутба отметил, что проект будет крайне полезен для детского населения страны.

«Есть родители которые даже не подозревают, что их детям необходима помощь психиатра. Мы вынуждены это констатировать. Нам необходимо развивать это направление, к сожалению, оно сейчас функционирует очень слабо», – подчеркнул Эдуард Бутба.

Со своей стороны, Оксана Мельникова поблагодарила за теплый прием в Республике Абхазия, и отметила что в течение двух недель окажет максимальную помощь как детям, так и психиатрической службе Абхазии в целом.

В ходе встречи обсуждены организационные моменты акции и намечены планы по их реализации.

Об этом сообщает сайт Минздрава.