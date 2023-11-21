 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВНАЯ ЁЛКА СТРАНЫ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПО-НОВОМУ

Новости Вторник, 21 ноября 2023 17:47
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВНАЯ ЁЛКА СТРАНЫ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПО-НОВОМУ

Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. Официальное открытие новогодней ёлки в Сухуме запланировано на 20 декабря, сообщила инженер-специалист по благоустройству столицы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Сухум Кама Кутелия.

Она рассказала, что с 25 ноября приступают к монтажу новогодней ёлки на площади Свободы в Сухуме.

«Не буду раскрывать секреты. Скажу, что стиль оформления елки будет совершенно иной, отличный от прошлогоднего. И игрушки на елке будут другие. Помимо места установки елки, будет задействована вся площадь, аллеи, ведущие к ней. Организуют новогоднюю ярмарку. Все это будет в одном стиле», – сказала Кама Кутелия.

Также инженер уточнила, что будет несколько локаций по городу – фотозоны и новогодние инсталляции в парке им Е. Эшба, на Красном мосту и на набережной.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 21 ноября 2023 17:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « САНДРО КИУТ И АЛЬБЕРТ КИРОКОСЯН – ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА ПО КОСИКИ КАРАТЭ ВЫЯВЛЕНА КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.