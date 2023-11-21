ГЛАВНАЯ ЁЛКА СТРАНЫ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПО-НОВОМУ
Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. Официальное открытие новогодней ёлки в Сухуме запланировано на 20 декабря, сообщила инженер-специалист по благоустройству столицы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Сухум Кама Кутелия.
Она рассказала, что с 25 ноября приступают к монтажу новогодней ёлки на площади Свободы в Сухуме.
«Не буду раскрывать секреты. Скажу, что стиль оформления елки будет совершенно иной, отличный от прошлогоднего. И игрушки на елке будут другие. Помимо места установки елки, будет задействована вся площадь, аллеи, ведущие к ней. Организуют новогоднюю ярмарку. Все это будет в одном стиле», – сказала Кама Кутелия.
Также инженер уточнила, что будет несколько локаций по городу – фотозоны и новогодние инсталляции в парке им Е. Эшба, на Красном мосту и на набережной.
Об этом сообщает сайт столицы.
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