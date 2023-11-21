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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Новости Вторник, 21 ноября 2023 17:52
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ВЫЯВЛЕНА КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен факт ввоза на территорию РФ из Абхазии через МАПП Адлер Краснодарской таможни транспортного средства с нарушением действующего законодательства.

Группой лиц была организована незаконная схема по ввозу легкового автомобиля из Абхазии для дальнейшей перепродажи в Киргизию. 24-летний гражданин Российской Федерации предоставил в таможенные органы поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации, ввез в Россию автомобиль BMW-X5 под видом транспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Мужчина перегнал машину в Россию и передал её соучастникам, получив оплату за свои услуги от организатора преступной схемы.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,3 млн рублей.

Южной оперативной таможней в отношении гражданина Российской Федерации и иных лиц было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 21 ноября 2023 17:53

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