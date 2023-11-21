ВЫСОКОГОРНЫЙ ТУАЛЕТ ОБНАРУЖИЛИ В АБХАЗИИ

Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. В сочинских пабликах расходится фотография уличного туалета в горах Абхазии. Вроде бы вот это вот интересное сооружение находится на хребте Берчиль на высоте в 2300 м. Это западная Абхазия. неподалёку от границы с РФ, популярна у туристов, в частности – у лыжников. Организуются ски-туры.

Высота хребта составляет 2500 м, а значит туалет находится не на вершине, а на одном из его склонов.

Судя по всему, другой туристской инфраструктуры здесь нет. Вполне вероятно, что этот туалет всё-таки используется кем-то по назначению.

https://big-rostov.ru/vysokogornyj-tualet-obnaruzhili-v-abxazii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop