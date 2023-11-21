 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМЕЕТСЯ ТРИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА

Новости Вторник, 21 ноября 2023 18:01
Оцените материал
(0 голосов)
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМЕЕТСЯ ТРИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА

Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. Республиканская больница полностью обеспечена автономным электроснабжением. Готовность медучреждений к зимнему периоду, сопряженному с плохими погодными условиями и возможными перебоями с подачей электроэнергии, проверил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Как рассказал министру и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора – 530 киловатт, второго стационарного – 380 кВт, мощность мобильного генератора – 80 кВт.

«Все наши генераторы находятся в исправном техническом состоянии, заменены все расходники, масло, фильтры. Основной генератор работает в автономном режиме. Все оборудование технически исправно и подготовлено к зиме», – сказал Хатхва.

В случае необходимости мобильный генератор Республиканской больницы можно будет переносить в другие медучреждения.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба поручил держать на контроле вопрос функционирования дизельных генераторов в больнице.

«Отключение электроснабжения любых медицинских учреждений – большой риск для жизни и здоровья пациентов, особенно, это касается новорожденных младенцев. Здесь у нас нет права на риски и ошибки», – резюмировал Бутба.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 21 ноября 2023 18:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫСОКОГОРНЫЙ ТУАЛЕТ ОБНАРУЖИЛИ В АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.