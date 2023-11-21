В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМЕЕТСЯ ТРИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА

Сухум. 21 ноября 2023. Абхазия-Информ. Республиканская больница полностью обеспечена автономным электроснабжением. Готовность медучреждений к зимнему периоду, сопряженному с плохими погодными условиями и возможными перебоями с подачей электроэнергии, проверил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Как рассказал министру и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора – 530 киловатт, второго стационарного – 380 кВт, мощность мобильного генератора – 80 кВт.

«Все наши генераторы находятся в исправном техническом состоянии, заменены все расходники, масло, фильтры. Основной генератор работает в автономном режиме. Все оборудование технически исправно и подготовлено к зиме», – сказал Хатхва.

В случае необходимости мобильный генератор Республиканской больницы можно будет переносить в другие медучреждения.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба поручил держать на контроле вопрос функционирования дизельных генераторов в больнице.

«Отключение электроснабжения любых медицинских учреждений – большой риск для жизни и здоровья пациентов, особенно, это касается новорожденных младенцев. Здесь у нас нет права на риски и ошибки», – резюмировал Бутба.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.